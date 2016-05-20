und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSIFilter - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Forex-TSD.com
Der Indikator ändert die Farbe der Balken in einem anderen Fenster. Sie wird in die Farbe des aktuellen Trends geändert, der aufgrund des technischen RSI Indikators berechnet wurde.
Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.
Die Trendstärke wird durch das Vorhandensein des RSI-Indikators im Überkauft- oder Überverkauftbereich festgestellt. Die Level dieser Bereiche werden durch die Eingabeparameter festgelegt:
input uint HighLevel=55; // Überkauftlevel input uint LowLevel=45; // Üververkauftlevel
Wenn der RSI außerhalb dieser Bereiche ist, wird der Balken in hellgrau gezeichnet.
Abbildung 1. Der RSIFilter Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2125
