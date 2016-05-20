Der echte Autor:



Der Indikator ändert die Farbe der Balken in einem anderen Fenster. Sie wird in die Farbe des aktuellen Trends geändert, der aufgrund des technischen RSI Indikators berechnet wurde.



Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.

Die Trendstärke wird durch das Vorhandensein des RSI-Indikators im Überkauft- oder Überverkauftbereich festgestellt. Die Level dieser Bereiche werden durch die Eingabeparameter festgelegt:

input uint HighLevel= 55 ; input uint LowLevel= 45 ;

Wenn der RSI außerhalb dieser Bereiche ist, wird der Balken in hellgrau gezeichnet.

