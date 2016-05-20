CodeBaseKategorien
Indikatoren

StepMA_v6.4_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der StepMA_v6.4 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Indikator Chartperiode

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei StepMA_v634.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator StepMA_v6.4_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2098

