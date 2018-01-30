CodeBaseKategorien
Indikatoren

ShadeOpenX - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
706
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ShadeOpenX.mq5 (29.29 KB) ansehen
Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebenen Periode mit farbigen Rechtecken. Das interne Rechteck basiert auf Eröffnungs- und Schlusskursen der Periode (der Körper der resultierende Kerze der Periode), das obere und untere Rechtecke stellen Schatten dieser Kerze dar. Aufwärtskerzen sind in Grün dargestellt, Abwärtskerzen - in Gelb und Ziegelrot. Der Indikator wird unter Verwendung grafischer Objekte gezeichnet.

Abb.1. Der ShadeOpenX Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19340

