Ein Alert (Ton, Benachrichtigung per E-Mail, Push-Benachrichtigung) wir erzeugt, wenn der iMA (Moving Average, MA) Indikator den Balken mit dem Index N kreuzt.

Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebene Periode mit farbigen Rechtecken.

Arbeit mit Pending Orders (Buy Stop und Sell Stop). Der Expert Advisor verwendet den iMA Indikator (Moving Average, MA) mit einer SEHR großen Periode - 590.

Ein Handelssystem basierend auf Signalen des Indikators NRTR_ATR_STOP mit der Option, ein striktes Handelsintervall festzulegen.