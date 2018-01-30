und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ShadeOpenX - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebenen Periode mit farbigen Rechtecken. Das interne Rechteck basiert auf Eröffnungs- und Schlusskursen der Periode (der Körper der resultierende Kerze der Periode), das obere und untere Rechtecke stellen Schatten dieser Kerze dar. Aufwärtskerzen sind in Grün dargestellt, Abwärtskerzen - in Gelb und Ziegelrot. Der Indikator wird unter Verwendung grafischer Objekte gezeichnet.
Abb.1. Der ShadeOpenX Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19340
