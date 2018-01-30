und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CCIValues - Indikator für den MetaTrader 5
761
Der Indikator zeigt Werte einer vom Nutzer definierten Periode des CCI Oszillators für jede Timeframe als Textblock an. Die Größe des Textblocks kann geändert werden. Der Indikator kann auch die Schriftart des Textes ändern und die Anzeige nicht verwendeter Zeitrahmen deaktivieren. Höchstens zehn Indikatoren können gleichzeitig angezeigt werden. Die Farbe des Textblocks hängt von der Position des CCI Indikators hinsichtlich der überkauften/überverkauften Bereichen ab, die in den Eingabeparametern des Indikators festgelegt wurden.
input int HighLevel=+100; // Überkauft-Level input int LowLevel=-100; // Level für Überverkauft input color HighColor=clrLightSeaGreen; // Farbe für Überkauft input color MiddleColor=clrGray; // Farbe für "Kein Trend" input color LowColor=clrOrange; // Farbe für Überverkauft
Abb.1. Der CCIValues Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19362
