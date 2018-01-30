CodeBaseKategorien
CCIValues - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
761
(15)
Autor: Mohit Marwaha

Der Indikator zeigt Werte einer vom Nutzer definierten Periode des CCI Oszillators für jede Timeframe als Textblock an. Die Größe des Textblocks kann geändert werden. Der Indikator kann auch die Schriftart des Textes ändern und die Anzeige nicht verwendeter Zeitrahmen deaktivieren. Höchstens zehn Indikatoren können gleichzeitig angezeigt werden. Die Farbe des Textblocks hängt von der Position des CCI Indikators hinsichtlich der überkauften/überverkauften Bereichen ab, die in den Eingabeparametern des Indikators festgelegt wurden.

input int HighLevel=+100;                               // Überkauft-Level
input int LowLevel=-100;                                // Level für Überverkauft
input color HighColor=clrLightSeaGreen;                 // Farbe für Überkauft
input color MiddleColor=clrGray;                        // Farbe für "Kein Trend"
input color LowColor=clrOrange;                         // Farbe für Überverkauft

Abb.1. Der CCIValues Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19362

