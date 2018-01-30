Autor: Mohit Marwaha

Der Indikator zeigt Werte einer vom Nutzer definierten Periode des CCI Oszillators für jede Timeframe als Textblock an. Die Größe des Textblocks kann geändert werden. Der Indikator kann auch die Schriftart des Textes ändern und die Anzeige nicht verwendeter Zeitrahmen deaktivieren. Höchstens zehn Indikatoren können gleichzeitig angezeigt werden. Die Farbe des Textblocks hängt von der Position des CCI Indikators hinsichtlich der überkauften/überverkauften Bereichen ab, die in den Eingabeparametern des Indikators festgelegt wurden.

input int HighLevel=+ 100 ; input int LowLevel=- 100 ; input color HighColor= clrLightSeaGreen ; input color MiddleColor= clrGray ; input color LowColor= clrOrange ;





Abb.1. Der CCIValues Indikator