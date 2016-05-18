CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DinapoliTarget_Malay - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
767
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Real Autor:

fxfariz a.k.a warrior trader

Der Indikator zeigt DiNapolilevels auf dem aktuellen Chart unter Verwendung von Alerts.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.04.2008.

Der DinapoliTarget_Malay Indikator

Der DinapoliTarget_Malay Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1910

Price_Channel_Trend Price_Channel_Trend

Trendindikator basierend auf der Kreuzung von Pivotlevels und seinem Median.

TrendlinesDay TrendlinesDay

Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien.

Fast3 Fast3

Ein Flaggensignal Indikator. Die Signale werden ähnlich wie beim Fast2 Indikator berechnet. Der Unterschied ist, dass Handelssignale im Chart als korrespondierende Pfeile angezeigt werden.

Fast2 Fast2

Der Indikator analysiert die jüngsten drei Balken auf Basis einer quadratischen Funktion und wird als Histogramm mit zwei Linien verschiedener Perioden angezeigt.