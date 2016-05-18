und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
DinapoliTarget_Malay - Indikator für den MetaTrader 5
767
- 767
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Real Autor:
fxfariz a.k.a warrior trader
Der Indikator zeigt DiNapolilevels auf dem aktuellen Chart unter Verwendung von Alerts.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.04.2008.
Der DinapoliTarget_Malay Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1910
Trendindikator basierend auf der Kreuzung von Pivotlevels und seinem Median.TrendlinesDay
Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien.
Ein Flaggensignal Indikator. Die Signale werden ähnlich wie beim Fast2 Indikator berechnet. Der Unterschied ist, dass Handelssignale im Chart als korrespondierende Pfeile angezeigt werden.Fast2
Der Indikator analysiert die jüngsten drei Balken auf Basis einer quadratischen Funktion und wird als Histogramm mit zwei Linien verschiedener Perioden angezeigt.