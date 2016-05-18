CodeBaseKategorien
Indikatoren

MA_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Drei gleitende Durchschnitte mit drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.

Der MA_3HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1916

JFATL_3HTF JFATL_3HTF

Drei geglättete schnelle digitale Filter JFATL mit drei verschiedenen Timeframes, die am selben Chart dargestellt werden.

Fast2 Fast2

Der Indikator analysiert die jüngsten drei Balken auf Basis einer quadratischen Funktion und wird als Histogramm mit zwei Linien verschiedener Perioden angezeigt.

RSI_3HTF RSI_3HTF

Drei RSI Oszillatoren mit drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.

BB_3HTF BB_3HTF

Drei Bollinger Bänder mit verschiedenen Timeframes mit den selben Parametern auf einem Chart.