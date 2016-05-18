CodeBaseKategorien
StepRSI_v5.2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ein Trendindikator der einen Oszillator wie beim RSI und seiner Signallinie verwendet. Er wird als kolorierte Wolke gezeichnet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.02.2008.

Der StepRSI_v5.2 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1881

