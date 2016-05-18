Real Autor:

Forex-TSD.com

Ein Trendindikator der einen Oszillator wie beim RSI und seiner Signallinie verwendet. Er wird als kolorierte Wolke gezeichnet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.02.2008.





Der StepRSI_v5.2 Indikator