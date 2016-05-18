Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fast FrAMA - Indikator für den MetaTrader 5
Der Fast FrAMA hat im Gegensatz zum dem in der MQL5 Suite, mehr verschiedene Preiskonstanten, auf die er angewendet werden kann und der Hauptunterschied ist, dass die Berechnungsgeschwindigkeit um den Faktor 30 bis 100 erhöht wurde.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1880
