Indikatoren

Fast FrAMA - Indikator für den MetaTrader 5

Roman Pritulyak | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
717
Rating:
(38)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fastframa.mq5 (4.07 KB) ansehen
\MQL5\Include\
fastframa.mqh (6.69 KB) ansehen
Der Fast FrAMA hat im Gegensatz zum dem in der MQL5 Suite, mehr verschiedene Preiskonstanten, auf die er angewendet werden kann und der Hauptunterschied ist, dass die Berechnungsgeschwindigkeit um den Faktor 30 bis 100 erhöht wurde.

Fast FrAMA

