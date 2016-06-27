CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RSICandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
839
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der RSI-Indikator implementiert als eine Abfolge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als ein Ergebnis des RSI Algorithmus der Preiszeitreihe. In vielen Situationen ist diese Form aufschlussreicher zum Zwecke einer Analyse.

Bild 1. Der Indikator RSICandle

Bild 1. Der Indikator RSICandle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1732

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

Der RSI-Oszillator mit den Grenzen der überkauft/überverkauft-Bereiche in Form von Bollinger Bänder

Cronex_Impulse_CD_Color Cronex_Impulse_CD_Color

Eine Modifikation des MACD Histogramms.

OnChart_Stochastic OnChart_Stochastic

Ein Stochastik-Oszillator direkt auf dem Chart

OnChart_RSI OnChart_RSI

Der RSI Oszillator direkt auf dem Chart