RSICandle - Indikator für den MetaTrader 5
839
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der RSI-Indikator implementiert als eine Abfolge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als ein Ergebnis des RSI Algorithmus der Preiszeitreihe. In vielen Situationen ist diese Form aufschlussreicher zum Zwecke einer Analyse.
Bild 1. Der Indikator RSICandle
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1732
