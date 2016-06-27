und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
GRFLeadingEdge - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
GammaRatForex
Eine durchaus interessante Alternative zu den Bollinger Bänder. Der Indikator wurde entwickelt, um das Verzögerungsproblem vieler Handelssysteme zu lösen, die auf einer Durchschnittsbildung bauen. Die normale Glättung liefert Informationen über Ereignisse der halben Glättungslänge der Vergangenheit.
Der Indikator verwendet einen Algorithmus ähnlich dem des STD Kanals (Glättung einer geraden Linie mit einer festen Periodenlänge) und liefert den letzten Punkt und 2 Kanälen von Standardabweichungen mit Nutzer bestimmter Weite.
Die Datei GRFLeadingEdgeMov.mq5 ist ein MA mit diesem Algorithmus der geometrischen Mittelung ohne Kanäle zu bilden. Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 16.05.2008.
