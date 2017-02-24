Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fractal_WPR - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Fraktaler Larry Williams' Percent Range. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.
Abb.1. Der Fractal_WPR Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16945
