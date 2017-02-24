CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractal_WPR - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
776
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Fraktaler Larry Williams' Percent Range. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.

Abb.1. Der Fractal_WPR Indikator

Abb.1. Der Fractal_WPR Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16945

Exp_Fractal_RSI Exp_Fractal_RSI

Der einfachste Expert Advisor basierend auf dem fraktalen RSI.

Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2

Die Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 Trendfolgestrategie basierend auf den Signalen von zwei AdaptiveCGOscillator Indikatoren.

FGDI_HTF FGDI_HTF

Der FGDI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_FisherTransform_X2 Exp_FisherTransform_X2

Das Exp_FisherTransform_X2 Trendfolgesystem basierend auf Signalen von zwei FisherTransform Indikatoren.