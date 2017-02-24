Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fractal_RSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 858
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Fraktaler Relative Strength Index. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.
Abb.1. Der Fractal_RSI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16929
Fractal_MA
Fraktaler MA mit der Anzeige des letzten Wertes mit einem Preislabel.Fractal_Keltner
Fraktaler Keltner-Kanal.
Positions Info Panel
Ein Indikator, realisiert als Panel. Der Indikator zeigt die resultierende Richtung der Position an: die resultierende Lotgröße und einen Pfeil nach oben oder nach unten.Frank Ud
Nur für Hegdekonten! Martin, Martingale. Verdoppelung des Lots beim Drawdown.