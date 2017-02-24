CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractal_RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
858
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Fraktaler Relative Strength Index. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.

Abb.1. Der Fractal_RSI Indikator

Abb.1. Der Fractal_RSI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16929

Fractal_MA Fractal_MA

Fraktaler MA mit der Anzeige des letzten Wertes mit einem Preislabel.

Fractal_Keltner Fractal_Keltner

Fraktaler Keltner-Kanal.

Positions Info Panel Positions Info Panel

Ein Indikator, realisiert als Panel. Der Indikator zeigt die resultierende Richtung der Position an: die resultierende Lotgröße und einen Pfeil nach oben oder nach unten.

Frank Ud Frank Ud

Nur für Hegdekonten! Martin, Martingale. Verdoppelung des Lots beim Drawdown.