Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Für eine korrekte Kompilation des Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Repeater-Indikators muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators Fractal_Keltner_x5_Cloud.mq5 im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators vorhanden sein.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF.ex5 den Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.

//---- Einfügen der benutzerdefinierten Indikatoren in den Code des Indikators als Ressource
#resource \\Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum Indikator geändert

//--- den Handle des Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikators erhalten
   Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud",
                      e_period,normal_speed,alpha1,alpha2,IPC,0,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Abb.1. Der Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17106

eur usd m5 eur usd m5

Der Expert Advisor funktioniert im Martingale-Modus basierend auf Signalen des iStochastic (Stochastic Oscillator) Indikators.

Fractal_Keltner_x5_Cloud Fractal_Keltner_x5_Cloud

Zwei fraktale Keltner-Kanäle realisiert als Wolke.

Fractal_MFI Fractal_MFI

Fraktaler Money Flow Index.

Fractal_WeightOscillator Fractal_WeightOscillator

Ein Oszillator, der eine gewichtete und geglätte Summe der vier Indikatoren Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR und Fractal_DeMarker darstellt.