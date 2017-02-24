Der Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Für eine korrekte Kompilation des Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Repeater-Indikators muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators Fractal_Keltner_x5_Cloud.mq5 im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators vorhanden sein.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF.ex5 den Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.



#resource \\Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum Indikator geändert



Ind_Handle= iCustom (Symbol_,TimeFrame, "::Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud" ,

e_period,normal_speed,alpha1,alpha2,IPC, 0 ,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Abb.1. Der Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Indikator