Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 850
Der Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Für eine korrekte Kompilation des Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Repeater-Indikators muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators Fractal_Keltner_x5_Cloud.mq5 im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators vorhanden sein.
Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF.ex5 den Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.
An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.
#resource \\Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5
Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum Indikator geändert
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud",
e_period,normal_speed,alpha1,alpha2,IPC,0,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);
Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.
Abb.1. Der Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17106
