Indikatoren

Fractal_DeMarker - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
806
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Der fraktale DeMarker Oszillator. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.

Abb.1. Der Fractal_DeMarker Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16980

