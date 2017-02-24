Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fractal_MFI - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Fraktaler Money Flow Index. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.
Abb.1. Der Fractal_MFI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17107
Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF
Der Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.eur usd m5
Der Expert Advisor funktioniert im Martingale-Modus basierend auf Signalen des iStochastic (Stochastic Oscillator) Indikators.
Fractal_WeightOscillator
Ein Oszillator, der eine gewichtete und geglätte Summe der vier Indikatoren Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR und Fractal_DeMarker darstellt.ColorXdinMA_Alert
Der trendfolgende MA ColorXdinMA sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.