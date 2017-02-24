Der Expert Advisor funktioniert im Martingale-Modus basierend auf Signalen des iStochastic (Stochastic Oscillator) Indikators.

Der Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Ein Oszillator, der eine gewichtete und geglätte Summe der vier Indikatoren Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR und Fractal_DeMarker darstellt.

Der trendfolgende MA ColorXdinMA sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.