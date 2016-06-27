CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SSL - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1315
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ssl.mq5 (10.85 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Signal-Indikator, der zwei gleitende Durchschnitte in NRTR-Form verwendet. Es gibt den Kanal der beiden gleitenden Durchschnitte. Die gleitenden Durchschnitte haben die selbe Glättungslänge, werden aber einmal auf Basis der Hochs (high[]) einmal der Tiefs (low[]) berechnet. Der Ausbruch aus diesen Grenzen erzeugt das Signal für den Wechsel des Trends in der dem Trend entsprechenden Farbe. Danach wird, bis das Gegensignal erscheint, der gleitenden Durchschnitt des NRTR gemäß der Trendrichtung gezeichnet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 23.07.2008.   

Fig.1 Der Indikator SSL

Abb.1 Der Indikator SSL

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1682

DT-Pirson DT-Pirson

Der Volatilitäts-Indikator

Cam_H2_H5_Historical Cam_H2_H5_Historical

Ein modifizierter Camarilla dt Historical Indikator

MACD_with_Crossing MACD_with_Crossing

Eine Variation des MACD-Themas mit den farbigen Balken als Signale für Ein- und Ausstieg.

SSL_Channel_Chart SSL_Channel_Chart

Eine Variante des SSL-Indikators in Form eines Kanals und dargestellt als farbige Wolke und mit Warnungen, wenn sich die Richtung des Trends ändert