Ein Signal-Indikator, der zwei gleitende Durchschnitte in NRTR-Form verwendet. Es gibt den Kanal der beiden gleitenden Durchschnitte. Die gleitenden Durchschnitte haben die selbe Glättungslänge, werden aber einmal auf Basis der Hochs (high[]) einmal der Tiefs (low[]) berechnet. Der Ausbruch aus diesen Grenzen erzeugt das Signal für den Wechsel des Trends in der dem Trend entsprechenden Farbe. Danach wird, bis das Gegensignal erscheint, der gleitenden Durchschnitt des NRTR gemäß der Trendrichtung gezeichnet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 23.07.2008.

Abb.1 Der Indikator SSL