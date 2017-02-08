Mithilfe dieses Indikators kann man alle notwendigen Details der Preisbewegung sehen, indem man eine passende Skalierung für das Interface setzt.

Der Indikator lässt die Preisbewegung aus jeder "Höhe" betrachten.

Interface des Indikators

Mit der linken Maustaste wird der Preis "zurückgespult".

Wenn man dabei die SHIFT-Taste drückt und hält, wird Skalierung aktiviert (bewegen Sie die Maus).

Wenn der Mauszeiger auf einem ganz normalen Chart des Terminals liegt und man die SHIFT-Taste drückt und hält, werden historische Daten unterhalb des Mauszeigers angezeigt. So kann man (wenn man die SHIFT-Taste drückt und hält) schnell das benötigte Intervall finden (bewegen Sie die Maus).

Dieser Chart ist ein interaktives grafisches Objekt. Deswegen kann er allzweckmässig verwendet werden. Zum Beispiel, in einem Expert Advisor:

#include <fxsaber\ChartObjects\ChartObject_ZoomPrice.mqh>



CHARTOBJECT_ZOOMPRICE ChartObject;



void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam )

{

EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);

}



void OnTimer ( void )

{

EVENTBASE::MyEventTimer();

}



void OnTick ( void )

{

EVENTBASE::MyEventTick();

}





Auf dem Screenshot sieht man, dass das ein grafisches Objekt ist, dessen Eigenschaften man sogar manuell einstellen kann.





Der Indikator ist eigenständig: verwendet keine Standardbibliotheken.

Er kann auch für MetaTrader 4 kompiliert werden, aber zeigt da nichts an.