Echter Autor: Rafael Maia de Amorim



Ein Handelssystem, das auf den Signalen von 3 RVI Oszillatoren von drei verschiedenen Zeitrahmen basiert. Zwei Oszillatoren werden verwendet, um die Richtung eines Trends nach der Lage des Oszillators hinsichtlich der Signallinie zu definieren; anhand des dritten Oszilalators wird der Moment der Kreuzung des Indikators und der Signallinie festgestellt. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich der Oszillator mit kleinerem Zeitrahmen nach dem Trend mit den Oszillatoren mittleren und höheren Zeitrahmens kreuzt.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf EURUSD M30, M15, M5:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse