CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_3RVI - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
781
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_3rvi.mq5 (18.82 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor: Rafael Maia de Amorim

Ein Handelssystem, das auf den Signalen von 3 RVI Oszillatoren von drei verschiedenen Zeitrahmen basiert. Zwei Oszillatoren werden verwendet, um die Richtung eines Trends nach der Lage des Oszillators hinsichtlich der Signallinie zu definieren; anhand des dritten Oszilalators wird der Moment der Kreuzung des Indikators und der Signallinie festgestellt. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich der Oszillator mit kleinerem Zeitrahmen nach dem Trend mit den Oszillatoren mittleren und höheren Zeitrahmens kreuzt.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf EURUSD M30, M15, M5:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16733

Exp_3STO Exp_3STO

Ein Handelssystem, das auf den Signalen von 3 Stochastic Oszillatoren von drei verschiedenen Zeitrahmen basiert.

Opening and Сlosing on time Opening and Сlosing on time

Eröffnung und Schließung von Postionen zu einer bestimmten Zeit. Eine Position wird mit einem angegebenen Volumen und auf dem angegebenen Symbol eröffnet. Man kann den Typ der Position auswählen: Buy oder Sell.

CenterOfGravityCandle CenterOfGravityCandle

Indikator "Center of Gravity" von J. F. Ehlers realisiert als Folge von Kerzen.

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

Die Analyse von den Indikatoren iBullsPower und iBearsPower auf dem ersten Balken.