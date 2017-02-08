Echter Autor:

Rafael Maia de Amorim

Ein Handelssystem, das auf den Signalen von 3 Stochastic Oszillatoren von drei verschiedenen Zeitrahmen basiert. Anhand der Lage von zwei Stochastic Oszillatoren hinsichtlich der Signallienie wird die Trendrichtung bestimmt, anhand des dritten Stochastic Oszillators wird der Moment der Kreuzung des Stochastics und der Signallinie festgestellt. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich der Stochastic mit dem kleineren Zeitrahmen nach dem Trend mit den Stochastic Oszillatoren mittleren und höheren Zeitrahmens kreuzt.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 02.07.2009 in CodeBase veröffentlicht.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf AUDUSD M30, M15, M5:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse