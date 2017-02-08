CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_3STO - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
864
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_3sto.mq5 (19.5 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

Rafael Maia de Amorim

Ein Handelssystem, das auf den Signalen von 3 Stochastic Oszillatoren von drei verschiedenen Zeitrahmen basiert. Anhand der Lage von zwei Stochastic Oszillatoren hinsichtlich der Signallienie wird die Trendrichtung bestimmt, anhand des dritten Stochastic Oszillators wird der Moment der Kreuzung des Stochastics und der Signallinie festgestellt. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich der Stochastic mit dem kleineren Zeitrahmen nach dem Trend mit den Stochastic Oszillatoren mittleren und höheren Zeitrahmens kreuzt.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 02.07.2009 in CodeBase veröffentlicht.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf AUDUSD M30, M15, M5:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16732

Opening and Сlosing on time Opening and Сlosing on time

Eröffnung und Schließung von Postionen zu einer bestimmten Zeit. Eine Position wird mit einem angegebenen Volumen und auf dem angegebenen Symbol eröffnet. Man kann den Typ der Position auswählen: Buy oder Sell.

Artificial Intelligence Artificial Intelligence

Der Expert Advisor verwendet künstliche Intelligenz - ein einschichtiges neuronalen Netz. Um die Richtung der Kursbewegung zu erkennen, wird "Perceptron" verwendet. Verwendet den iAC Indikator sowie Aufrufe von CopyTime.

Exp_3RVI Exp_3RVI

Ein Handelssystem, das auf den Signalen von 3 RVI Oszillatoren von drei verschiedenen Zeitrahmen basiert.

CenterOfGravityCandle CenterOfGravityCandle

Indikator "Center of Gravity" von J. F. Ehlers realisiert als Folge von Kerzen.