Ich habe nach einem BB Weiten Expert Advisor gesucht, aber ich konnte nirgends einen finden. Dann habe ich beschlossen, meine eigenen zu erstellen und als Teil meines Studiums tat ich dies. Dieser Expert Advisor verwendet Neuronale Netzwerk Methoden.

Test Ergebnisse:

Startkapital 10000.

Gesamtprofit von 36000.

Zeitspanne 3.5 Monate.

Was ist Bollinger Band Weite?

Bollinger Band Weite ist eine Bandformation bei Bollinger Bändern. In seinem Buch ("Bollinger on Bollinger Bands"), bezeichnet John Bollinger die Bollinger Band Weite als einen von zwei Indikatoren, der von Bollinger Bändern abgeleitet werden kann. Der andere Indikator ist %B.

Bandweite (BandWidth) misst den prozentualen Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren Band. Die Bandweite (BandWidth) vermindert sich, wenn die Bollinger Bänder enger werden, sie erhöht sich, wenn sich die Bänder ausweiten. Da Bollinger Bänder auf der Standardabweichung beruhen, weisen fallende Bandweiten auf zurückgehende Volatilität hin und steigende Bandweiten zeigen zunehmende Volatilität an.

Wichtige Muster!

Enge: Enge Bandweite ist relativ. Bandweiten Werte sollten über einen Zeitraum im Vergleich zu vorherigen Bandweiten Werte abgelesen werden. Es ist wichtig, eine gute look-back Periode für die Definition des Bandweitenbereichs für eine bestimmtes Symbol zu wählen.

Die Stauchung: Bollinger-Bandweite ist am bekanntesten für die Ermittlung einer Stauchung (Squeeze). Das tritt auf, wenn die Volatilität auf einen sehr niedrigen Level fällt, wie bei den zusammenziehenden Bändern. Das obere und das untere Band basieren auf der Standardabweichung, welche ein Maß für die Volatilität ist. Die Bänder ziehen sich zusammen wenn die Preise flacher werden oder sich innerhalb einer sehr schmalen Range bewegen. Die Theorie besagt, dass Perioden geringer Volatilität von Perioden hoher Volatilität gefolgt werden. Relativ enge Bandweite (a.k.a. the Squeeze = die Stauchung) kann einen signifikanten Anstieg oder Abfall vorhersagen. Nach einer Stauchung (Squeeze) signalisieren ein Preis Anstieg und anschließender Ausbruch aus dem Band eine neue Bewegung. Ein neuer Anstieg beginnt mit einer Squeeze und anschließendem Ausbruch über das obere Band. Ein neuer Abfall beginnt mit einer Squeeze und anschließendem Ausbruch unter das untere Band.

"Eine Idee kann Dein Leben verändern" ;-)

Ich wurde zur Arbeit mit Neuronalen Netzwerken nach dem Lesen dieses Artikels inspiriert. Der Autor Fyords hat mir sehr geholfen, den Code fertig zu stellen. Dieser Expert Advisor nimmt den Wert der letzten 14 Perioden und minimiert ihn mit der Neuronalen Netzwerk Methode (bitte lesen Sie den Artikel für die beste Implementierung von Neuronalen Netzen).

Zur Weiten-Berechnung habe ich die klassische Methode verwendet: (BBupperBand - BBLlowerBand) / BBMidleBand. Formel:

inputs[i*2]=(((iBands_Upperbuf[i] - iBands_Lowerbuf[i]) / iBands_Basebuf[i]) - (x_min+x_minn) * (d2-d1)) / ((x_maxx+x_max) - (x_min+x_minn)) + d1;

Schaut kompliziert aus, aber in Wahrheit ist es nur wie A, B, C, D... Der obenstehende Artikel wird Ihnen sehr weiter helfen.

Das Expert Advisor Testergebnis ist gut, ich habe den Zeitraum 2013.01.01 bis 2013.04.13 gewählt. Balance:

Ich habe das vollständige Testergebnis in die ZIP-Datei gepackt.

Empfehlungen:

Ich empfehle, diesen Expert Advisor nicht auf einem Echtgeldkonto anzuwenden.

Mit dem gleichen Code können Sie eine Kombination von Volumenindikatoren (CCI, MFI etc.) verwenden.





Danke,

Suresh B. Kakkattil,

Kerala, India.