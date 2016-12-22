CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RSIdivCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
799
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

RickD

Der RSIdivCandle Indikator. Der Indikator färbt Kerzen basierend auf dem RSI Oszillator:

  • Blue — RSI liegt im überkauften Bereich;
  • Ultramarin — RSI liegt über dem 50 Level und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
  • Lila — RSI liegt unterhalb des 50 Levels und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
  • Rot — RSI liegt im überkauften Bereich.

Abb.1. Der RSIdivCandle Indikator

Abb.1. Der RSIdivCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16036

StodivCandle StodivCandle

Der StochCandles Indikator. Die Farben der Kerzen basieren auf Stochastic.

Normalized_Volume_Oscillator Normalized_Volume_Oscillator

Dieser Indikator stellt eine Weiterenwicklung der Idee der Verwendung des normalisierten Volumens dar.

Exp_PFE Exp_PFE

Das Exp_PFE Handelssystem, basierend auf Signalen des PFE Oszillators.

WPRdivCandle WPRdivCandle

Der WPRdivCandle Indikator. Der Indikator färbt Kerzen basierend auf dem WPR Oszillator.