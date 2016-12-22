Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RSIdivCandle - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
RickD
Der RSIdivCandle Indikator. Der Indikator färbt Kerzen basierend auf dem RSI Oszillator:
- Blue — RSI liegt im überkauften Bereich;
- Ultramarin — RSI liegt über dem 50 Level und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
- Lila — RSI liegt unterhalb des 50 Levels und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
- Rot — RSI liegt im überkauften Bereich.
Abb.1. Der RSIdivCandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16036
