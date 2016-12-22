und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_i-CAiChannel_System_Digit - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1082
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Ausbruchssystem, basierend auf Signalen des i-CAiChannel_System_Digit Indikators. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn ein Farbbalken auftritt, und der vorherige Balken entweder eine Gegenfarbe oder gar keine Farbe hat.
Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei i-CAiChannel_System_Digit.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.
Testergebnisse für 2015 auf GBPJPY H12:
Abb. 2. Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16029
Der PFE Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.i-CAi_Digit_HTF
Der i-CAi_Digit Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
Dieser Indikator stellt eine Weiterenwicklung der Idee der Verwendung des normalisierten Volumens dar.StodivCandle
Der StochCandles Indikator. Die Farben der Kerzen basieren auf Stochastic.