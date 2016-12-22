CodeBaseKategorien
Exp_i-CAiChannel_System_Digit - Experte für den MetaTrader 5

Ein Ausbruchssystem, basierend auf Signalen des i-CAiChannel_System_Digit Indikators. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn ein Farbbalken auftritt, und der vorherige Balken entweder eine Gegenfarbe oder gar keine Farbe hat.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei i-CAiChannel_System_Digit.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2015 auf GBPJPY H12:

Abb. 2. Testergebnisse

Abb. 2. Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16029

