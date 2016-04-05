und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Normalized Volume - Indikator für den MetaTrader 4
Wenn der Markt in einer flchen Phase ist, generieren die meisten Indikatoren eine Menge falscher Signale. Inzwischen gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, zwar nicht alle, aber einen ganz erheblichen Teil der Signale dieser Art zu filtern. Soweit die Darstellung der starken Trendbewegungen fast immer durch die Erhöhung des Volumens begleitet wird, kann die Verwendung von Indikator zur Bestimmung des optimalen Punktes auf den Markt nützlich sein.
Der vorgeschlagene Indikator des normalisierten Volumens erstellt einen Chart von Tick-Volumenwerten pro Durchschnittswert der Periode. Aufgrund dieser Normalisierung des aktuellen Volumenwertes kann die Möglichkeit des einfachen und präzisen Markteintritts bereitgestellt werden. Wenn die Diagramm-Linie über 1,0 ist, bedeutet das, dass der Wert für das aktuelle Volumen höher als der Durchschnitt für den Zeitraum ist.
Wir empfehlen einen Wert von 8 für die Durchschnittsperiode.
