Der PFE Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die Datei PFE.mq5 Indikator file. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der PFE_HTF Indikator