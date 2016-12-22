CodeBaseKategorien
Indikatoren

PFE_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
814
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
PFE.mq5 (8.97 KB) ansehen
PFE_HTF.mq5 (12.28 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der PFE Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei PFE.mq5 Indikator file. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der PFE_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16028

