Renko Line Break - Indikator für den MetaTrader 5

Zum besseren Verständnis eine Tabelle die die Logik des Aufbaus zeigt:

  Renko
 Three Line Break
Renko Line Break
Boxgröße
 Alle Boxen haben die gleiche Größe und entsprechen einem spezifzierten Wert.
 Boxen haben verschiedene Größen abgeleitet von der Marktbewegung.
 Boxen haben verschiedene Größe, aber nicht kleiner als spezifizierter Wert.
Trendfortsetzung (neue Box)
 Neue Box (des spezifizierten Werte) wird angelegt, wenn das Marktwachstum (-rückgang) kleiner als der spezifizierte Wert ist.
 Neue Box wird angelegt, wenn der Schlusskurs höher als das Maximum (niedriger als das Minimum) der aktuellen Boxreihe ist. Preisbewegung spielt keine Rolle.
 Eine neue Box wird angelegt, wenn der Schlusskurs um so viel wie der angegebene Wert höher als das Maximum (tiefer als das Minimum) der aktuellen Boxreihe ist.
Trend Umkehr (neue Box)
 Eine Umkehr tritt ein, wenn der Preis um so viel wie angegeben höher oder tiefer als die letzte Box ist.
 Eine Umkehr tritt ein, wenn der Schlusskurs höher oder niedriger als die drei vorherigen Linien ist, die Größe der Bewegung spielt keine Rolle.
 Eine Umkehr tritt ein, wenn der Schlusskurs um so viel wie der angegebene Wert höher (tiefer) ist als die letzte Box.
Timeframe
 Theoretisch kann er auf jeden TimeFrame gezogen werden, aber um das wahre (ungestörte) Bild zu sehen, sollten Sie Renko auf Minuten TimeFrame anwenden (und idealerweise für jeden Tick).
 Er wird für die Schlusskurse des aktuellen TimeFrames gezeichnet.
 Er wird für die Schlusskurse des aktuellen TimeFrames gezeichnet.


Weitere Informationen:

  • Um den Scheduler nicht durch eine zu große Anzahl von Objekten zu überlasten, wurde der Indikator in Form von zwei Linien realisiert, die die oberen und unteren Grenzen der Boxen darstellen.
  • Es wurde ein Indikator buffer hinzugefügt, der die Anzahl der aktuellen Trendboxen für jeden Balken enthält. In einem Abwärtstrend enthält der Buffer die Anzahl der Boxen mit einem negativen Vorzeichen.

Parameter:

  • Min Box Size - minimale Größe der Boxen in PIPS.

Renko Line Break


Empfehlungen:

  • Dies ist ein Trendindikator und er kann als Alternative für Trend-Definitions-Instrumente, die eine Mitterlung verwenden verwendet werden.

