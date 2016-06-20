Renko Line Break

Boxgröße

Alle Boxen haben die gleiche Größe und entsprechen einem spezifzierten Wert.

Boxen haben verschiedene Größen abgeleitet von der Marktbewegung.

Boxen haben verschiedene Größe, aber nicht kleiner als spezifizierter Wert.



Trendfortsetzung (neue Box)

Neue Box (des spezifizierten Werte) wird angelegt, wenn das Marktwachstum (-rückgang) kleiner als der spezifizierte Wert ist.

Neue Box wird angelegt, wenn der Schlusskurs höher als das Maximum (niedriger als das Minimum) der aktuellen Boxreihe ist. Preisbewegung spielt keine Rolle.

Eine neue Box wird angelegt, wenn der Schlusskurs um so viel wie der angegebene Wert höher als das Maximum (tiefer als das Minimum) der aktuellen Boxreihe ist.



Trend Umkehr (neue Box)

Eine Umkehr tritt ein, wenn der Preis um so viel wie angegeben höher oder tiefer als die letzte Box ist.

Eine Umkehr tritt ein, wenn der Schlusskurs höher oder niedriger als die drei vorherigen Linien ist, die Größe der Bewegung spielt keine Rolle.

Eine Umkehr tritt ein, wenn der Schlusskurs um so viel wie der angegebene Wert höher (tiefer) ist als die letzte Box.

