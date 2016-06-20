Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Renko Line Break - Indikator für den MetaTrader 5
2016-06-20
- Aktualisiert:
Zum besseren Verständnis eine Tabelle die die Logik des Aufbaus zeigt:
|Renko
|Three Line Break
|Renko Line Break
|Boxgröße
|Alle Boxen haben die gleiche Größe und entsprechen einem spezifzierten Wert.
|Boxen haben verschiedene Größen abgeleitet von der Marktbewegung.
|Boxen haben verschiedene Größe, aber nicht kleiner als spezifizierter Wert.
|Trendfortsetzung (neue Box)
|Neue Box (des spezifizierten Werte) wird angelegt, wenn das Marktwachstum (-rückgang) kleiner als der spezifizierte Wert ist.
|Neue Box wird angelegt, wenn der Schlusskurs höher als das Maximum (niedriger als das Minimum) der aktuellen Boxreihe ist. Preisbewegung spielt keine Rolle.
|Eine neue Box wird angelegt, wenn der Schlusskurs um so viel wie der angegebene Wert höher als das Maximum (tiefer als das Minimum) der aktuellen Boxreihe ist.
|Trend Umkehr (neue Box)
|Eine Umkehr tritt ein, wenn der Preis um so viel wie angegeben höher oder tiefer als die letzte Box ist.
|Eine Umkehr tritt ein, wenn der Schlusskurs höher oder niedriger als die drei vorherigen Linien ist, die Größe der Bewegung spielt keine Rolle.
|Eine Umkehr tritt ein, wenn der Schlusskurs um so viel wie der angegebene Wert höher (tiefer) ist als die letzte Box.
|Timeframe
|Theoretisch kann er auf jeden TimeFrame gezogen werden, aber um das wahre (ungestörte) Bild zu sehen, sollten Sie Renko auf Minuten TimeFrame anwenden (und idealerweise für jeden Tick).
|Er wird für die Schlusskurse des aktuellen TimeFrames gezeichnet.
|Er wird für die Schlusskurse des aktuellen TimeFrames gezeichnet.
Weitere Informationen:
- Um den Scheduler nicht durch eine zu große Anzahl von Objekten zu überlasten, wurde der Indikator in Form von zwei Linien realisiert, die die oberen und unteren Grenzen der Boxen darstellen.
- Es wurde ein Indikator buffer hinzugefügt, der die Anzahl der aktuellen Trendboxen für jeden Balken enthält. In einem Abwärtstrend enthält der Buffer die Anzahl der Boxen mit einem negativen Vorzeichen.
Parameter:
- Min Box Size - minimale Größe der Boxen in PIPS.
Empfehlungen:
- Dies ist ein Trendindikator und er kann als Alternative für Trend-Definitions-Instrumente, die eine Mitterlung verwenden verwendet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1588
