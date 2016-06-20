CodeBaseKategorien
Indikatoren

Pinbar Detector - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

EarnForex

Indikator der Pin-Balken im Chart markiert. Sie könne hier mehr über Pin-Balken lesen.

Pin-Balken-Muster bestehen aus drei Balken: "linkes Auge", "Nase" und "rechtes Auge". Das "linke Auge" muss ein steigender Balken für den bearischen Pin-Balken oder ein fallender Balken für einen bullischen Pin-Balken sein. "Nase" muss innerhalb des "linken Auges" eröffnet und geschlossen werden, aber sein Maximum (oder für das bullische Muster das Minimum) über das Maximum (oder Mimimum) des linken Auges ausbrechen. Eröffnungs- und schlußkurs der "Nase" müssen sich im oberen Viertel des Balkesn befinden:

Abb.1 Pin Balken Muster

Abb.1 Pin Balken Muster 

Eine zusätzliche Bedingung für eine gutes Muster ist das Vorhandensein von starken Unterstützungs-/Widerstandslinien hinter den "Augen" oder nahe der Spitze der "Nase". Je stärker diese Lebels sind, desto zutreffender ist das Muster. 

Einstiegsbedingungen:

  • Ein aggresiver Einstiegspunkt ist ein Preisrückfall über den Schlusskurs des "linken Auges".
  • Ein konservativer Punkt ist ein Preisrückfall unter den "Nasen" Level (höher für das bullische Muster).

Ausstiegsbedingungen:

  • Ein konservatives Stop Loss kann ungefähr hinter den Unterstützungs- und Widerstandslevels und "Augen" gesetzt werden. Es wäre weniger konservativ, wenn das Stop Loss direkt auf die Spitze der "Nase" gesetzt wird (in diesem Fall wird das Profit/Risiko-Verhältnis betroffen).
  • Konservatives Take Profit kann sofort hinter dem Minimum des "linken Auges" (Maximum für das bullische Muster) gesetzt werden. Ein aggressiver Level für das Take Profit kann auf die nächsten Unterstützungs- und Widerstandslevels gesetzt werden.

Indikator Eingabeparameter:

input bool UseAlerts=true; // Erlaubnis für Benachrichtigungen
input bool UseEmailAlerts=false; // Erlaubnis für EMail-Benachrichtigungen
input double MaxNoseBodySize = 0.33; // maximal erlaubtes Verhältnis von Nasenkörper zur gesamten Kerzenlänge
input double NoseBodyPosition = 0.4; // extreme Position des Nasenkörpers innerhalb des Balkens. Der obere Teil ist für die bullische Figur, der untere für die bearische
input bool   LeftEyeOppositeDirection=true; // Das linke Auge muss für den bullischen Pin Balken bearish und bullisch für den bearischen Pin Balken sein
input bool   NoseSameDirection=false; // Nase muss die selbe Richtung haben, wie die Figur selbst
input bool   NoseBodyInsideLeftEyeBody=false; // Nasenkörper muss im Körper des linken Auges liegen
input double LeftEyeMinBodySize=0.1; // minimale Größe des Körpers des linken Auges relativ zur Kerzenlänge
input double NoseProtruding=0.5; // minimaler Ausbruch der Nase relativ zur Kerzenlänge
input double NoseBodyToLeftEyeBody=1; // maximale Größe des Körpers der  Nose relativ zum Körper des linken Auges
input double NoseLengthToLeftEyeLength=0; // minimale Nasenlänge relativ zum linken Auge
input double LeftEyeDepth=0.1; //  minimale Tiefe des linken Auges relativ zu seiner Länge. Depth — Länge des Teils des Balkens hinter der Nase 

Abb.2 Der Pinbar Detector Indikator

Abb.2 Der Pinbar Detector Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1595

