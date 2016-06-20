Der echte Autor:

Indikator der Pin-Balken im Chart markiert. Sie könne hier mehr über Pin-Balken lesen.

Pin-Balken-Muster bestehen aus drei Balken: "linkes Auge", "Nase" und "rechtes Auge". Das "linke Auge" muss ein steigender Balken für den bearischen Pin-Balken oder ein fallender Balken für einen bullischen Pin-Balken sein. "Nase" muss innerhalb des "linken Auges" eröffnet und geschlossen werden, aber sein Maximum (oder für das bullische Muster das Minimum) über das Maximum (oder Mimimum) des linken Auges ausbrechen. Eröffnungs- und schlußkurs der "Nase" müssen sich im oberen Viertel des Balkesn befinden:

Abb.1 Pin Balken Muster

Eine zusätzliche Bedingung für eine gutes Muster ist das Vorhandensein von starken Unterstützungs-/Widerstandslinien hinter den "Augen" oder nahe der Spitze der "Nase". Je stärker diese Lebels sind, desto zutreffender ist das Muster.

Einstiegsbedingungen:

Ein aggresiver Einstiegspunkt ist ein Preisrückfall über den Schlusskurs des "linken Auges".

Ein konservativer Punkt ist ein Preisrückfall unter den "Nasen" Level (höher für das bullische Muster).

Ausstiegsbedingungen:

Ein konservatives Stop Loss kann ungefähr hinter den Unterstützungs- und Widerstandslevels und "Augen" gesetzt werden. Es wäre weniger konservativ, wenn das Stop Loss direkt auf die Spitze der "Nase" gesetzt wird (in diesem Fall wird das Profit/Risiko-Verhältnis betroffen).

Konservatives Take Profit kann sofort hinter dem Minimum des "linken Auges" (Maximum für das bullische Muster) gesetzt werden. Ein aggressiver Level für das Take Profit kann auf die nächsten Unterstützungs- und Widerstandslevels gesetzt werden.



Indikator Eingabeparameter:

input bool UseAlerts= true ; input bool UseEmailAlerts= false ; input double MaxNoseBodySize = 0.33 ; input double NoseBodyPosition = 0.4 ; input bool LeftEyeOppositeDirection= true ; input bool NoseSameDirection= false ; input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody= false ; input double LeftEyeMinBodySize= 0.1 ; input double NoseProtruding= 0.5 ; input double NoseBodyToLeftEyeBody= 1 ; input double NoseLengthToLeftEyeLength= 0 ; input double LeftEyeDepth= 0.1 ;

Abb.2 Der Pinbar Detector Indikator