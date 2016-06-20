und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Pinbar Detector - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1589
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Indikator der Pin-Balken im Chart markiert. Sie könne hier mehr über Pin-Balken lesen.
Pin-Balken-Muster bestehen aus drei Balken: "linkes Auge", "Nase" und "rechtes Auge". Das "linke Auge" muss ein steigender Balken für den bearischen Pin-Balken oder ein fallender Balken für einen bullischen Pin-Balken sein. "Nase" muss innerhalb des "linken Auges" eröffnet und geschlossen werden, aber sein Maximum (oder für das bullische Muster das Minimum) über das Maximum (oder Mimimum) des linken Auges ausbrechen. Eröffnungs- und schlußkurs der "Nase" müssen sich im oberen Viertel des Balkesn befinden:
Abb.1 Pin Balken Muster
Eine zusätzliche Bedingung für eine gutes Muster ist das Vorhandensein von starken Unterstützungs-/Widerstandslinien hinter den "Augen" oder nahe der Spitze der "Nase". Je stärker diese Lebels sind, desto zutreffender ist das Muster.
Einstiegsbedingungen:
- Ein aggresiver Einstiegspunkt ist ein Preisrückfall über den Schlusskurs des "linken Auges".
- Ein konservativer Punkt ist ein Preisrückfall unter den "Nasen" Level (höher für das bullische Muster).
Ausstiegsbedingungen:
- Ein konservatives Stop Loss kann ungefähr hinter den Unterstützungs- und Widerstandslevels und "Augen" gesetzt werden. Es wäre weniger konservativ, wenn das Stop Loss direkt auf die Spitze der "Nase" gesetzt wird (in diesem Fall wird das Profit/Risiko-Verhältnis betroffen).
- Konservatives Take Profit kann sofort hinter dem Minimum des "linken Auges" (Maximum für das bullische Muster) gesetzt werden. Ein aggressiver Level für das Take Profit kann auf die nächsten Unterstützungs- und Widerstandslevels gesetzt werden.
Indikator Eingabeparameter:
input bool UseAlerts=true; // Erlaubnis für Benachrichtigungen input bool UseEmailAlerts=false; // Erlaubnis für EMail-Benachrichtigungen input double MaxNoseBodySize = 0.33; // maximal erlaubtes Verhältnis von Nasenkörper zur gesamten Kerzenlänge input double NoseBodyPosition = 0.4; // extreme Position des Nasenkörpers innerhalb des Balkens. Der obere Teil ist für die bullische Figur, der untere für die bearische input bool LeftEyeOppositeDirection=true; // Das linke Auge muss für den bullischen Pin Balken bearish und bullisch für den bearischen Pin Balken sein input bool NoseSameDirection=false; // Nase muss die selbe Richtung haben, wie die Figur selbst input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody=false; // Nasenkörper muss im Körper des linken Auges liegen input double LeftEyeMinBodySize=0.1; // minimale Größe des Körpers des linken Auges relativ zur Kerzenlänge input double NoseProtruding=0.5; // minimaler Ausbruch der Nase relativ zur Kerzenlänge input double NoseBodyToLeftEyeBody=1; // maximale Größe des Körpers der Nose relativ zum Körper des linken Auges input double NoseLengthToLeftEyeLength=0; // minimale Nasenlänge relativ zum linken Auge input double LeftEyeDepth=0.1; // minimale Tiefe des linken Auges relativ zu seiner Länge. Depth — Länge des Teils des Balkens hinter der Nase
Abb.2 Der Pinbar Detector Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1595
Glatterer Relative Stärke Index.PairsTrade_Light
Indikator für den Handel von Paaren. Vereinfachte Variante des "ind_2_linep1.mq5" Indikators
Expert Advisor der den TrendContinuation Trend Indikator verwendet.Narrowest Range Signal Expert
Expert Advisor für Ausbruch aus der Range die durch die Signale des Narrowest Range Signal Indikators definiert wird. Handling von Stop Orders