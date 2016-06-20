CodeBaseKategorien
VolatilityPivot - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
923
(30)
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
volatilitypivot.mq5 (7.05 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der echte Autor:

S.B.T.

Dieser Indikator wird auf der Grundlage der Volatilität von Wechselkursen berechnet und zeigt die nächstgelegenen Unterstützungs- und Widerstandszonen je nach Trendrichtung an. Er kann als Trendindikator verwendet werden.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 18.09.2007.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der VolatilityPivot Indikator

Abb.1 Der VolatilityPivot Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1563

