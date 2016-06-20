CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i-Friday_Sig - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
924
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Igor V. Kim aka KimIV

Einstiegs- und Ausstiegssignale nach dem System "Freitagseffekt" für den Handel am Freitag.

Signale werden durch die Tageskerze des Vortages bestimmt. Wenn die Kerze wächst, wird zu der im Indikator-Eingabeparameter HourOpenPos (Positionseröffnungszeit) definierten Stunde eine Longposition eröffnet, die dann wiederum zu der im Indikator Eingabeparameter (Positionsschließungszeit) definierten Stunde geschlossen wird. Analog werden Shorts bei fallenden Donnerstags-Kerzen eröffnet. Die Pfeile des Indikators zeigen Einsteige an, die Kreise Ausstiege aus den Positionen.

Der Indikator funktioniert nicht mit TimeFrames größer als eine Stunde! Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.09.2007. 

Abb.1 Der i-Friday_Sig Indikator

Abb.1 Der i-Friday_Sig Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1559

Narrowest Range Signal Narrowest Range Signal

Der narrowest range Indikator definiert den Augenblick, in dem der Markt in einem "komprimierten" zustand ist, der einen bevorstehenden Ausbruch in die eine oder andere Richtung voraussagt

IncGUI_BitPicA IncGUI_BitPicA

Eine aktualisierte Version der CBitPic Klasse mit der Möglichkeit die Transparenz der Zeichnung zu steuern

VSI VSI

Der Indikator der das Volumen pro Sekunde (oder über eine Periode) berechnet und den zugehörigen gleitenden Durchschnitt.

False Breakouts Counter False Breakouts Counter

Der Indikator zeigt die Anzahl von falschen Ausbrüchen in einem definierten Zeitraum