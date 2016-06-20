Der echte Autor:

Igor V. Kim aka KimIV

Einstiegs- und Ausstiegssignale nach dem System "Freitagseffekt" für den Handel am Freitag.



Signale werden durch die Tageskerze des Vortages bestimmt. Wenn die Kerze wächst, wird zu der im Indikator-Eingabeparameter HourOpenPos (Positionseröffnungszeit) definierten Stunde eine Longposition eröffnet, die dann wiederum zu der im Indikator Eingabeparameter (Positionsschließungszeit) definierten Stunde geschlossen wird. Analog werden Shorts bei fallenden Donnerstags-Kerzen eröffnet. Die Pfeile des Indikators zeigen Einsteige an, die Kreise Ausstiege aus den Positionen.

Der Indikator funktioniert nicht mit TimeFrames größer als eine Stunde! Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.09.2007.

Abb.1 Der i-Friday_Sig Indikator