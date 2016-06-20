und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-Friday_Sig - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 924
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Igor V. Kim aka KimIV
Einstiegs- und Ausstiegssignale nach dem System "Freitagseffekt" für den Handel am Freitag.
Signale werden durch die Tageskerze des Vortages bestimmt. Wenn die Kerze wächst, wird zu der im Indikator-Eingabeparameter HourOpenPos (Positionseröffnungszeit) definierten Stunde eine Longposition eröffnet, die dann wiederum zu der im Indikator Eingabeparameter (Positionsschließungszeit) definierten Stunde geschlossen wird. Analog werden Shorts bei fallenden Donnerstags-Kerzen eröffnet. Die Pfeile des Indikators zeigen Einsteige an, die Kreise Ausstiege aus den Positionen.
Der Indikator funktioniert nicht mit TimeFrames größer als eine Stunde! Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.09.2007.
Abb.1 Der i-Friday_Sig Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1559
Der narrowest range Indikator definiert den Augenblick, in dem der Markt in einem "komprimierten" zustand ist, der einen bevorstehenden Ausbruch in die eine oder andere Richtung voraussagtIncGUI_BitPicA
Eine aktualisierte Version der CBitPic Klasse mit der Möglichkeit die Transparenz der Zeichnung zu steuern
Der Indikator der das Volumen pro Sekunde (oder über eine Periode) berechnet und den zugehörigen gleitenden Durchschnitt.False Breakouts Counter
Der Indikator zeigt die Anzahl von falschen Ausbrüchen in einem definierten Zeitraum