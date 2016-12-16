CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_ForexLine - Experte für den MetaTrader 5

Handelssystem basierend auf den Signalen des ForexLine Indikators. Ein Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und sich die Farbe des gleitenden Durchschnitts geändert hat.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ForexLine.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2015 für EURUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14896

