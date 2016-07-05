und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BaseVolatility - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
fxborg
Indikator des geglätteten Standardabweichung oder in der Terminologie des Autors des resultierenden Indikators - der Basisvolatilitätsindikator (BaseVolatility).
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 21.12.2015.
Abbildung 1. Der BaseVolatility Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14727
Der MaxminChannelWithSlope Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.MaxminChannelWithSlope
Einfacher Max-Min Kanal mit einer Steigung.
Der BaseVolatility Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Volatility_Step_Channel
Der Indikator zeichnet den Stufenkanal basierend auf der Volatilität.