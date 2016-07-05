CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

BaseVolatility_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
651
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
basevolatility.mq5 (7.65 KB) ansehen
basevolatility_htf.mq5 (9.96 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der BaseVolatility Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die BaseVolatility.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der BaseVolatility_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14730

BaseVolatility BaseVolatility

Indikator des geglätteten Standardabweichung oder in der Terminologie des Autors des resultierenden Indikators - der Basisvolatilitätsindikator (BaseVolatility).

MaxminChannelWithSlope_HTF MaxminChannelWithSlope_HTF

Der MaxminChannelWithSlope Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Volatility_Step_Channel Volatility_Step_Channel

Der Indikator zeichnet den Stufenkanal basierend auf der Volatilität.

Volatility_Step_Channel_HTF Volatility_Step_Channel_HTF

Volatility_Step_Channel Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.