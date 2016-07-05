CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MaxminChannelWithSlope_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der MaxminChannelWithSlope Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die MaxminChannelWithSlope.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der MaxminChannelWithSlope_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14726

Einfacher Max-Min Kanal mit einer Steigung.

RJTX_Matches RJTX_Matches

Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe.

BaseVolatility BaseVolatility

Indikator des geglätteten Standardabweichung oder in der Terminologie des Autors des resultierenden Indikators - der Basisvolatilitätsindikator (BaseVolatility).

BaseVolatility_HTF BaseVolatility_HTF

Der BaseVolatility Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.