Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe.

Einfacher Max-Min Kanal mit einer Steigung.

Indikator des geglätteten Standardabweichung oder in der Terminologie des Autors des resultierenden Indikators - der Basisvolatilitätsindikator (BaseVolatility).

Der BaseVolatility Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.