実際の著者： fxborg


平滑化された標準偏差の指標、または指標作成者の用語によると 基本的なボラティリティ指標

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年12月21日にコードベースに公開されました。


図1　BaseVolatility指標

