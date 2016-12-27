CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BaseVolatility - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1107
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

fxborg

O indicador de Desvio Padrão suavizado ou pela terminologia do indicador resultante do autor — o indicador de volatilidade base.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 21.12.2015.

Figura 1. O indicador BaseVolatility

Figura 1. O indicador BaseVolatility

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14727

MaxminChannelWithSlope_HTF MaxminChannelWithSlope_HTF

O indicador MaxminChannelWithSlope com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

MaxminChannelWithSlope MaxminChannelWithSlope

Simples canal Max-Min com uma inclinação

BaseVolatility_HTF BaseVolatility_HTF

O indicador BaseVolatility com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Volatility_Step_Channel Volatility_Step_Channel

O indicador traça o canal Step Channel baseado na volatilidade.