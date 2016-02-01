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BaseVolatility - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
fxborg
Индикатор сглаженного стандартного отклонения (Standard Deviation) или по терминологии автора итогового индикатора — индикатор базовой волатильности.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 21.12.2015.
Рис.1. Индикатор BaseVolatility
Простой Max-Min канал с уклоном.AlphaTrendSpotter-pa_free
Семафорный сигнальный индикатор с использованием экстремумов цены за два периода, определяемых входным параметром индикатора.
Индикатор строит шаговый канал Step Channel на основе волатильности.BaseVolatility_HTF
Индикатор BaseVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.