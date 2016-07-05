CodeBaseKategorien
MaxminChannelWithSlope - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor:

fajuzi

Einfacher Max-Min Kanal mit einer Steigung. In der Tat ist dies der Donchian-Channel mit einer Steigung. Wenn der xslope Eingabeparameter gleich Null ist, wird der Indikator ein regulärer Donchian-Channel. Verwende den gleitenden Durcshcnitt des Momentums.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.12.2015.

Abbildung 1. Der MaxminChannelWithSlope Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14725

