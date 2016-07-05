Echter Autor:

fajuzi

Einfacher Max-Min Kanal mit einer Steigung. In der Tat ist dies der Donchian-Channel mit einer Steigung. Wenn der xslope Eingabeparameter gleich Null ist, wird der Indikator ein regulärer Donchian-Channel. Verwende den gleitenden Durcshcnitt des Momentums.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.12.2015.

Abbildung 1. Der MaxminChannelWithSlope Indikator