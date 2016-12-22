请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
fxborg
平滑的标准偏差指标, 或依照指标作者的术语 - 基本波动率指标。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2015.12.21 首次发表在 代码库。
图例 1. 指标 BaseVolatility
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14727
MaxminChannelWithSlope_HTF
指标 MaxminChannelWithSlope 在输入参数中有时间帧选项。MaxminChannelWithSlope
简单的带斜率的 Max-Min 通道。
BaseVolatility_HTF
指标 BaseVolatility 在输入参数中有时间帧选项。Volatility_Step_Channel
指标基于波动率绘制步进通道。