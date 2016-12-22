真实作者:

fxborg

平滑的标准偏差指标, 或依照指标作者的术语 - 基本波动率指标。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2015.12.21 首次发表在 代码库。

图例 1. 指标 BaseVolatility