Autor des Artikels:

Yuriy Tokman (YTG)

Die Summe drei gleitender Durchschnitte von verschiedenen Perioden in einem separaten Fenster.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Mehr Informationen über die Klassen finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 29.06.2015 veröffentlicht.

Abb.1. Der Ultra_Oscillator Indikator