und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ultra_Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 674
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor des Artikels:
Yuriy Tokman (YTG)
Die Summe drei gleitender Durchschnitte von verschiedenen Perioden in einem separaten Fenster.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Mehr Informationen über die Klassen finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 29.06.2015 veröffentlicht.
Abb.1. Der Ultra_Oscillator Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14247
Dieses Skript schließt alle Fenster des ausgewählten Symbols oder alle Fenster aller Symbole.Last Price
Ein Scalper, der je nach dem letzten Trade von Open Interest handelt.
Der Ultra_Oscillator Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.XMA_Range_Channel_HTF
Der XMA_Range_Channel Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.