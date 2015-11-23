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Ultra_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Yuriy Tokman (YTG)
Сумма трех разнопериодных скользящих средних в отдельном окне.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.06.2015.
Рис.1. Индикатор Ultra_Oscillator
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XMA_Range_Channel.WPR_HTF
Индикатор WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор XMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_MomentumCandleSign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MomentumCandleSign.