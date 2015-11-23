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Индикаторы

Ultra_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2149
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Сумма трех разнопериодных скользящих средних в отдельном окне.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.06.2015.

Рис.1. Индикатор Ultra_Oscillator

Рис.1. Индикатор Ultra_Oscillator

Exp_XMA_Range_Channel Exp_XMA_Range_Channel

Торговая система, построенная на сигналах индикатора XMA_Range_Channel.

WPR_HTF WPR_HTF

Индикатор WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XMA_Range_Channel_HTF XMA_Range_Channel_HTF

Индикатор XMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_MomentumCandleSign Exp_MomentumCandleSign

Торговая система, построенная на сигналах индикатора MomentumCandleSign.