代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Ultra_Oscillator - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1198
等级:
(19)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
ultra_oscillator.mq5 (7.12 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Yuriy Tokman (YTG)

在分离窗口里将三条不同时间帧的移动均线汇总。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码库 29.06.2015。

图例.1. Ultra_Oscillator 指标

图例.1. Ultra_Oscillator 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14247

Close All Windows Close All Windows

此脚本关闭选择品种的所有窗口, 或全部品种的所有窗口。

最后价格 最后价格

一款剥头皮, 依据最后一笔成交的方向进行交易。

Ultra_Oscillator_HTF Ultra_Oscillator_HTF

指标 Ultra_Oscillator 在输入参数中有时间帧选项。

XMA_Range_Channel_HTF XMA_Range_Channel_HTF

指标 XMA_Range_Channel 在输入参数中有时间帧选项。