Ultra_Oscillator - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1198
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Yuriy Tokman (YTG)
在分离窗口里将三条不同时间帧的移动均线汇总。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码库 29.06.2015。
图例.1. Ultra_Oscillator 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14247
