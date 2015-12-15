真实作者:

Yuriy Tokman (YTG)

在分离窗口里将三条不同时间帧的移动均线汇总。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码库 29.06.2015。

图例.1. Ultra_Oscillator 指标