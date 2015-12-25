無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Ultra_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
Yuriy Tokman (YTG)
別ウィンドウの3つの異なる時間枠の移動平均の合計。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、mql4.comのCode Baseに掲載されたのは、2015年6月29日です。
図1. インディケータ Ultra_Oscillator
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14247
Close All Windows
このスクリプトは選択したシンボルの全てのウィンドウを閉じる、または全てのウィンドウを閉じます。Last Price
建玉側からの最後の取引に応じて取引を行うスカルパーです。
Ultra_Oscillator_HTF
インディケータ Ultra_Oscillatorは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。XMA_Range_Channel_HTF
インディケータ XMA_Range_Channelは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。