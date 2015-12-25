コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ultra_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ultra_oscillator.mq5 (7.12 KB) ビュー
実際の制作者：

Yuriy Tokman (YTG)

別ウィンドウの3つの異なる時間枠の移動平均の合計。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、mql4.comのCode Baseに掲載されたのは、2015年6月29日です。

図1. インディケータ Ultra_Oscillator

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14247

