Indikatoren

XMA_Range_Channel_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
789
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der XMA_Range_Channel Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei XMA_Range_Channel.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der XMA_Range_Channel_HTF Indikator

Abb.1. Der XMA_Range_Channel_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14249

