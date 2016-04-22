CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Ultra Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 日本語 Português
Ansichten:
1005
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Eine andere Interpretation des gleitenden Durchschnitts.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13339

Calc Profit Loss on LinePrice Calc Profit Loss on LinePrice

Die Berechnung der Gewinne und Verluste in der eingezahlten Währung auf dem gewünschten Symbol auf allen offenen Aufträgen.

ClockAnalog ClockAnalog

Im Hintergrund angezeigte 24-Stunden GMT(UTC) Markt Analoguhr. Die Uhr zeigt die "Greenwich Mean Time" und den Status von allen wichtigsten Börsen nach ihrem Zeitplan.

Guppy (Long and Short) Guppy (Long and Short)

Dieser Indikator kombiniert zwei Gruppen von sechs exponentiellen gleitenden Durchschnitten aus verschiedenen Perioden um die Richtung und die Stärke des kurz- und langfristigen Trends zu ermitteln.

Log4mql Log4mql

Log4mql ist eine MQL4-Bibliothek für flexible Protokollierung in Dateien und in die Terminalkonsole. Es ist nach der Log4j-Java-Bibliothek modelliert.