und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ultra_Oscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 755
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Ultra_Oscillator Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator verwendet die Datei Ultra_Oscillator.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Ultra_Oscillator_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14248
