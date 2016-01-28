CodeBaseSeções
Ultra_Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Yuriy Tokman (YTG)

Soma de três médias de diferentes tempos gráficos movendo-se em uma janela separada.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em mql4.com em 29/06/2015.

Fig.1. O indicador Ultra_Oscillator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14247

