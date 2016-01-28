Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Ultra_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1151
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Yuriy Tokman (YTG)
Soma de três médias de diferentes tempos gráficos movendo-se em uma janela separada.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em mql4.com em 29/06/2015.
Fig.1. O indicador Ultra_Oscillator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14247
Este script fecha todas as janelas do símbolo selecionado ou todas as janelas de qualquer símbolo.Last Price
Um scalper que negocia dependendo do último negócio do lado em aberto.
O indicador Ultra_Oscillator com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.XMA_Range_Channel_HTF
O indicador XMA_Range_Channel com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.