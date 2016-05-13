CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

PriceVSwma - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
870
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

perky_z

Variation nicht-trivialer linearer Kombination des Stochastic Oszillators.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.10.2007.   

Abb.1 Der PriceVSwma Indikator

Abb.1 Der PriceVSwma Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1388

RD-TrendTrigger RD-TrendTrigger

Oszillator, der die T3 Mittelung von Technical Analysis of Stocks and Commodities (Dez. 2004) verwendet.

T3MACO T3MACO

Oszillator, der die T3 Mittelung verwendet.

Exp_EF_distance Exp_EF_distance

Das Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung, welche durch den EF_distance Indikator dargestellt wird und der Trendstärke, welche durch den Flat-Trend Indikator dargestellt wird.

MultiTrend_Signal_KVN MultiTrend_Signal_KVN

Indikator des berühmten Traders Korykin