WcciPatterns - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

Yuri Ershtad

Der Woodies CCI Patterns Indikator

Eine detaillierte Beschreibung des Indikators wird vom Autor im Code des Indikators präsentiert !

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.10.2007. 

Abb.1 Der Woodies CCI Paterns Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1383

