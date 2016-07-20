CodeBaseKategorien
Indikatoren

RSICloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der RSICloud Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei RSICloud.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der RSICloud_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13152

RSICloud RSICloud

Ein Indikator als Wolke, der seine Werte der Hüllenkurve aus denen des RSI Oszillators auf Basis der Hochs und Tiefs berechnet.

Coppock Coppock

Der Indikator zeigt die langfristigen Möglichkeiten, zu kaufen oder zu verkaufen.

CenterOfGravityOSMA CenterOfGravityOSMA

Der "Center of Gravity" Indikator von J. F. Ehlers in Form als farbiges OSMA Histogramm.

CenterOfGravityOSMA_HTF CenterOfGravityOSMA_HTF

Der CenterOfGravityOSMA Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.