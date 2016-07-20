CodeBaseKategorien
Indikatoren

RSICloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ein Indikator als Wolke, der seine Werte der Hüllenkurve aus denen des RSI Oszillators auf Basis der Hochs und Tiefs berechnet.

Abb.1. Der RSICloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13151

