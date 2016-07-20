Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
CenterOfGravityOSMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der CenterOfGravityOSMA Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei CenterOfGravityOSMA.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13155
CenterOfGravityOSMA
Der "Center of Gravity" Indikator von J. F. Ehlers in Form als farbiges OSMA Histogramm.RSICloud_HTF
Der RSICloud Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
CoppockHist
Ein farbiges Histogramm auf der Basis des berühmten Indikators von Edward Coppock.CoppockHist_HTF
Der CoppockHist Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.