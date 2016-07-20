CodeBaseKategorien
Indikatoren

CenterOfGravityOSMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
846
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der CenterOfGravityOSMA Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei CenterOfGravityOSMA.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der CenterOfGravityOSMA_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13155

CenterOfGravityOSMA CenterOfGravityOSMA

Der "Center of Gravity" Indikator von J. F. Ehlers in Form als farbiges OSMA Histogramm.

RSICloud_HTF RSICloud_HTF

Der RSICloud Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

CoppockHist CoppockHist

Ein farbiges Histogramm auf der Basis des berühmten Indikators von Edward Coppock.

CoppockHist_HTF CoppockHist_HTF

Der CoppockHist Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.