Der CenterOfGravityOSMA Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die Indikatordatei CenterOfGravityOSMA.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.